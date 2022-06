REFERENDUM | LE RAGIONI DEL NO | BENEDETTI | ' TENTAZIONE POLITICA DI PORSI SOPRA LA LEGGE'

Pubblicità

Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Perché andare a votare questinon è andare contro la magistratura. È un appello per avere una giustizia davvero giusta, ...pretesa punitiva deve interrogarsi sulle...leggi anche Cosa votare aisulla giustizia: ledel Sì e del No In caso di mancato raggiungimento del quorum al secondo quesito (scheda arancione) non cambierebbe nulla sulle misure ...Referendum n.1 scheda rossa – Abrogazione del Testo unico ... in cui può essere disposta la misura cautelare per rischio di reiterazione. Chi sostiene le ragioni del ’Sì’ intende abrogare l’ipotesi di ...Perché andare a votare questi referendum non è andare contro la magistratura ... E se non riesce a soddisfare la sua pretesa punitiva deve interrogarsi sulle ragioni per cui non ce l’ha fatta. La ...