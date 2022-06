Referendum giustizia, i cinque quesiti spiegati | 4. Voto degli avvocati nei Consigli giudiziari: così daranno pagelle a chi accusa i loro clienti (Di giovedì 9 giugno 2022) Il quarto quesito (scheda grigia) è forse il più tecnico di quelli al Voto il 12 giugno. Il titolo è “Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei Consigli giudiziari”. Cosa sono i Consigli giudiziari? Sono organi locali, uno per ognuna delle 26 Corti d’Appello italiane, che svolgono una funzione consultiva del Consiglio superiore della magistratura (Csm, l’organo di autogoverno dei magistrati, che decide su trasferimenti, progressioni di carriera e sanzioni disciplinari). Il Consiglio direttivo della Cassaizone è l’equivalente dei Consigli giudiziari per la Suprema Corte. Come il Csm, i Consigli giudiziari sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022) Il quarto quesito (scheda grigia) è forse il più tecnico di quelli alil 12 giugno. Il titolo è “Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni delo direttivo della Corte di cassazione e dei”. Cosa sono i? Sono organi locali, uno per ognuna delle 26 Corti d’Appello italiane, che svolgono una funzione consultiva delo superiore della magistratura (Csm, l’organo di autogoverno dei magistrati, che decide su trasferimenti, progressioni di carriera e sanzioni disciplinari). Ilo direttivo della Cassaizone è l’equivalente deiper la Suprema Corte. Come il Csm, isono ...

