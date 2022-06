Reazione a Catena, le Fuoriclassiche sbagliano 'tattica': la ricetta dei pancake di Liorni (Di giovedì 9 giugno 2022) Il quarto appuntamento di questa edizione di Reazione a Catena, è stato caratterizzato di siparietti, cultura e addirittura di ricette! Marco Liorni ha sapientemente saputo arricchire la trasmissione, regalando ai milioni di appassionati svago e intrattenimento. Direttamente dalla Toscana sono arrivati 'I Sirenetti', trio composto da Andrea, Letizia e Stefano. Tra questi ultimi e le campionesse in carica Alessia, Linda e Teodora, la battaglia è stata a dir poco combattuta. Dopo aver scherzato con il nuovo concorrente Stefano, Liorni ha addirittura fornito la sua ricetta per i pancake dietetici! Il finale, invece, ha lasciato un po' l'amaro in bocca alle finaliste. Reazione a Catena, Liorni al concorrente Stefano: 'Devi fare il ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 9 giugno 2022) Il quarto appuntamento di questa edizione di, è stato caratterizzato di siparietti, cultura e addirittura di ricette! Marcoha sapientemente saputo arricchire la trasmissione, regalando ai milioni di appassionati svago e intrattenimento. Direttamente dalla Toscana sono arrivati 'I Sirenetti', trio composto da Andrea, Letizia e Stefano. Tra questi ultimi e le campionesse in carica Alessia, Linda e Teodora, la battaglia è stata a dir poco combattuta. Dopo aver scherzato con il nuovo concorrente Stefano,ha addirittura fornito la suaper idietetici! Il finale, invece, ha lasciato un po' l'amaro in bocca alle finaliste.al concorrente Stefano: 'Devi fare il ...

