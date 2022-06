Rapina telefono cellulare a tre ragazzi | denunciato

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 9 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Coltello in una mano, bottiglia rotta nell'altra, ha avvicinati treni del vesuviano e ha intimato loro di consegnare lo smartphone. Il fatto è accaduto in piazza Garibaldi, a Napoli. Le vittime hanno subito dopo incrociato una pattuglia dei carabinieri della Compagnia Stella fornendo loro una descrizione deltore. I militari lo hanno individuato poco distante, in un mini market di Piazza Principe Umberto. Con lui una ragazza. Entrambi sono scappati in direzioni diverse ma sono stati raggiunti e bloccati. Nella borsa della donna hanno trovano ilappena sottratto. I due, un 39enne napoletano e una 19enne di Afragola, sono stati denunciati. Il primo risponderà di, l'altra di ricettazione.