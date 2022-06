Rapina in banca a Salerno, bottino plico con 100mila euro (Di giovedì 9 giugno 2022) Rapina in banca stamattina a Salerno in via Trento. Un uomo di 35/40 anni, con capelli lunghi, forse parrucca, e’ entrato armato di pistola in una filiale della banca Campania Centro e si e’ fatto consegnare un plico per poi allontanarsi a piedi. Il bottino e’ stato quantificato in circa 100mila euro. Indaga la polizia. Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 9 giugno 2022)instamattina ain via Trento. Un uomo di 35/40 anni, con capelli lunghi, forse parrucca, e’ entrato armato di pistola in una filiale dellaCampania Centro e si e’ fatto consegnare unper poi allontanarsi a piedi. Ile’ stato quantificato in circa. Indaga la polizia. Consiglia

PupiaTv : Salerno, rapina una banca e poi fugge a piedi: arrestato dalla Polizia - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Rapina in banca a #Salerno, ladro in fuga a piedi - LidiaMay77 : @piaccaeli Guarda NON ho più voglia di combattere Sono esausta Se non mi fanno entrare, torno a casa e sul tragit… - Cesare14931834 : RT @lercionotizie: #ultimora Di Battista disarma guardia giurata per non esacerbare una rapina in banca - radioalfa : Rapina in banca nel centro di Salerno, in azione rapinatore solitario armato di pistola -