Rambaudi: ''Bernardeschi esterno appetibile per il Napoli. Altrimenti, Salah'' (Di giovedì 9 giugno 2022) Rambaudi: ''De Laurentiis pensa di vincere lo Scudetto quest'anno? Se le dichiarazioni arrivano anche dall'allenatore vuol dire che sono convinti'' A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Roberto Rambaudi, allenatore. Queste le sue parole: “Perchè gli esterni hanno segnato poco? Nelle corde Politano non ha tanti gol nel suo repertorio e poi, per una scelta di gioco, tatticamente, per allargare le difese avversarie, sono i centrocampisti che si inseriscono. -afferma Rambaudi - Politano non ha reso come l'allenatore pensava rendesse e quindi mancando un po' di fiducia, mentre prima faceva 4 tiri da fuori a partita, adesso ne fa uno. Politano cerca sempre l'uno contro uno e resta largo per cui può esserci anche una questione tattica. -prosegue Rambaudi - Politano non segnerà mai ... Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 9 giugno 2022): ''De Laurentiis pensa di vincere lo Scudetto quest'anno? Se le dichiarazioni arrivano anche dall'allenatore vuol dire che sono convinti'' A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Roberto, allenatore. Queste le sue parole: “Perchè gli esterni hanno segnato poco? Nelle corde Politano non ha tanti gol nel suo repertorio e poi, per una scelta di gioco, tatticamente, per allargare le difese avversarie, sono i centrocampisti che si inseriscono. -afferma- Politano non ha reso come l'allenatore pensava rendesse e quindi mancando un po' di fiducia, mentre prima faceva 4 tiri da fuori a partita, adesso ne fa uno. Politano cerca sempre l'uno contro uno e resta largo per cui può esserci anche una questione tattica. -prosegue- Politano non segnerà mai ...

Advertising

sscalcionapoli1 : Rambaudi: “Politano ha un po’ deluso, ci può stare cambio con Bernardeschi” - casanapolisport : Rambaudi: Bernardeschi nel 4-2-3-1 è un esterno e potrebbe essere appetibile - MondoNapoli : Rambaudi: 'Ci sta cambiare Politano con Bernardeschi. Il Napoli non deve perdere questi giocatori' -… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ON AIR - Rambaudi: 'Bernardeschi appetibile per il Napoli, ma devono restare Ospina e Koulibaly' - susydigennaro : RT @napolimagazine: ON AIR - Rambaudi: 'Bernardeschi appetibile per il Napoli, ma devono restare Ospina e Koulibaly' -