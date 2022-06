RAI2 E ITALIA1: I PROGRAMMI PIÙ VISTI DELLA STAGIONE 2021/2022. CLASSIFICA GENERALE (Di giovedì 9 giugno 2022) Quali sono i PROGRAMMI di intrattenimento più seguiti di RAI2 e ITALIA1? Ecco la CLASSIFICA GENERALE DELLA STAGIONE 2021/2022 che vede al primo posto il divertimento di “Stasera Tutto è Possibile”, il comedy show condotto da Stefano De Martino, con 1,6 milioni di telespettatori e quasi il 9% di share. A seguire ancora RAI2 con “Un’Ora Sola Vi Vorrei”, il varietà di Enrico Brignano con 1,5 milioni e il 6,5% di share. Bene la novità “Back to School” su ITALIA1 con 1,4 milioni di telespettatori e il 7,7% di share come il ritorno de “La Pupa e il Secchione”, in versione show con la conduzione di Barbara d’Urso (oltre il 9% di share). In forte calo il reality di RAI2 “Il Collegio” (-4,7%). ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 9 giugno 2022) Quali sono idi intrattenimento più seguiti di? Ecco lache vede al primo posto il divertimento di “Stasera Tutto è Possibile”, il comedy show condotto da Stefano De Martino, con 1,6 milioni di telespettatori e quasi il 9% di share. A seguire ancoracon “Un’Ora Sola Vi Vorrei”, il varietà di Enrico Brignano con 1,5 milioni e il 6,5% di share. Bene la novità “Back to School” sucon 1,4 milioni di telespettatori e il 7,7% di share come il ritorno de “La Pupa e il Secchione”, in versione show con la conduzione di Barbara d’Urso (oltre il 9% di share). In forte calo il reality di“Il Collegio” (-4,7%). ...

