Ragusa | attivo servizio per certificazioni medico-legali per elettori

(Di giovedì 9 giugno 2022)– L’Azienda Sanitaria di– per le prossime consultazioni referendarie e amministrative – ha organizzato le attività per il rilascio delleperimpossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto sarà svolto, nei giorni di sabato 11 e domenica 12 giugno 2022.Nei giorni di giovedì 9 e venerdì 10 giugno 2022 il rilascio dei certificati sarà effettuato nelle sedi delle UU.OO. di Medicina Legale negli orari previsti di apertura al pubblico. Per eventuali ballottaggi del 26 giugno 2022 il rilascio dellesarà effettuato nelle sedi delle UU.OO. di Medicina Legale dei Comuni interessati nei giorni di sabato 25 giugno dalle ore 08:30 – 12:30 e di domenica 26 giugno dalle ore 08:30 – 12:30 e dalle ...

Advertising

ragusah24.it

U. O. Med. Legale, P.zza Caduti di Nassiriya n. 1; tel. 0932/6000078; e - mail: [email protected] Sabato: ore 08.30 " 12.30; Domenica: ore 08.30 " 12.30. SANTA CROCE CAMERINA Med. di Base, Via ...... grazie ad un sistema di produzione che, come detto, rimane24 ore al giorno 7 giorni su 7. ...il raggiungimento dell'alta velocità fino in Sicilia e favorirebbe lo sviluppo dei porti die ... Elezioni, attivo il servizio per il rilascio delle certificazioni medico-legali E’ quanto sostiene la segretaria generale dell’Ust Cisl Ragusa Siracusa, Vera Carasi ... gli investimenti ed i piani di riforma del Pnrr con il coinvolgimento attivo e responsabile delle parti sociali ...Ragusa Rugby, stagione double face. La salvezza, le difficoltà, il bilancio. Ottimi risultati per il Ragusa Rugby, punti fermi ...