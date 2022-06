Advertising

PalermoToday : Ragazzina investita e uccisa sotto gli occhi della mamma mentre va alla festa del liceo - Today_it : Ragazzina investita e uccisa sotto gli occhi della mamma mentre va alla festa del liceo - romatoday : Ragazzina investita e uccisa sotto gli occhi della mamma mentre va alla festa del liceo - RedazioneLaNews : #Milano Ragazzina di 14 anni investita e uccisa mentre va al ballo del liceo - marcuccimauriz : RT @serenel14278447: 'LA TRAGEDIA Lodi, ragazzina di 14 anni muore investita da un’auto sulle strisce: stava andando alla festa del liceo d… -

Doveva essere una serata speciale. L'arrivederci alla scuola, il suo primo ballo, i giochi con le amiche e gli amici. E invece Oriana Fregoni, 14 anni, al suo liceo non c'è mai arrivata. Un'auto ...Unadi 15 anni è statanel primo pomeriggio di oggi in via San Zeno a Brescia e ora è ricoverata in gravi condizioni alla Poliambulanza. Il tutto è avvenuto attorno alle 14.20 nella ...Una ragazzina di 14 anni è morta dopo essere stata investita da un'auto ieri sera mentre stava camminando in via Salvo D'Acquisto a Lodi (Sky Tg24 ) E poi qualche ora dopo la bruttissima notizia: ...CONEGLIANO - Prima la festa, poi l'incidente e la paura per una ragazza di 15 anni investita da un'auto a Conegliano, ferita anche un'altra studentessa di 18 anni. L'anno ...