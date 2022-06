Raccolta fondi in memoria di Gianna Gambaccini, alla Caritas 7500 euro per i più bisognosi (Di giovedì 9 giugno 2022) L'assessore Veronica Poli e Gianna Gambaccini Pisa, 9 giugno 2022. Oltre 7.500 euro da distribuire alle famiglie più bisognose come Buoni Alimentari. E' la cifra che sarà trasferita dal Comune di Pisa ... Leggi su lanazione (Di giovedì 9 giugno 2022) L'assessore Veronica Poli ePisa, 9 giugno 2022. Oltre 7.500da distribuire alle famiglie più bisognose come Buoni Alimentari. E' la cifra che sarà trasferita dal Comune di Pisa ...

AIRC_it : Grazie alla raccolta fondi a nome di @Fraintesa, è stata istituita una Borsa di studio #AIRC per l'estero, che perm… - Nazione_Pisa : Raccolta fondi in memoria di Gianna Gambaccini, alla Caritas 7500 euro per i più bisognosi - ies_ai : Posso provare a fare una raccolta fondi.. Ma con la fortuna che mi ritrovo mi sa che devo darli io i soldi - RenzoCianchetti : RT @venezuela1965ge: mancano 20 giorni alla scadenza della raccolta fondi e non vedo l'ora io mi sto esaurendo non ce la faccio più ma vorr… - venezuela1965ge : RT @venezuela1965ge: mancano 20 giorni alla scadenza della raccolta fondi e non vedo l'ora io mi sto esaurendo non ce la faccio più ma vorr… -