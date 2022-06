Advertising

Tg3web : È fuggito il rabbino capo di Mosca, lontano dalla Russia che gli chiedeva di appoggiare pubblicamente l'invasione i… - LiaQuartapelle : La storia della denazificazione perde altra credibilità. Il rabbino capo di Mosca ha lasciato la Russia perché si è… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il rabbino capo di Mosca, Pinchas Goldschmidt, è fuggito dalla Russia dopo essere stato sottoposto a pres… - Occe64 : RT @MicheleMagno4: Il Rabbino capo di Mosca Pinchas Goldschmidt si è rifiutato di sostenere ' l'operazione speciale ' ed è costretto all’es… - lifestyleblogit : Rabbino capo fuggito da Mosca, ‘padre’ Russia Ecumenica: 'Aria da fine regime' - -

Da 'la Stampa' Pinchas Goldschmidt In Russia, dopo l'invasione dell'Ucraina, non si sentiva più al sicuro. E così Pinchas Goldschmidt,di Mosca, ha scelto di lasciare il Paeseassieme alla moglie Dara e di rifugiarsi prima per ...Pinchas Goldschmidt ,di Mosca, ha scelto di lasciare il Paese insieme alla moglie Dara e di rifugiarsi prima per qualche giorno in Ungheria e poi in Israele. In Russia, dopo l'invasione dell'Ucraina, non si ...Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "In Russia l emorragia di popolo e delle élite continuerà". Il padre di Russia Ecumenica, don Sergio Mercanzin, riflettendo sulla fuga del rabbino capo da Mosca dopo ...Ospite degli studi romani di Fanpage.it il segretario generale della Fiom Cgil Michele De Palma, presenta le ragioni della manifestazioni del 9 giugno a Piazza Vittorio nella capitale.