"Quote rosa". L'Ue penalizza la meritocrazia (Di giovedì 9 giugno 2022) Impegnata a realizzare il maxi pacchetto ambientale "Fit for 55" basato su un approccio dirigista, l'Unione europea ha trovato il tempo per approvare la nuova direttiva "Women on Boards" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 9 giugno 2022) Impegnata a realizzare il maxi pacchetto ambientale "Fit for 55" basato su un approccio dirigista, l'Unione europea ha trovato il tempo per approvare la nuova direttiva "Women on Boards"

Advertising

StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: La Ue trova un'intesa sulle quote rosa nei Cda delle aziende europee, obiettivo 40% dei posti di vertice occupati da donn… - davidefigoli : RT @giubileif: L’obbligo di introdurre le quote rosa nei consigli delle aziende da parte dell’Ue è antitetica al principio di meritocrazia,… - aoca5596 : @gervasoni1968 E aggiungerei le quote rosa nei cda - antonio_ansp : RT @giubileif: Nuova assurdità dell’Ue che introduce quote rosa obbligatorie nelle aziende europee con una misura degna dei peggiori stati… - DarkSou75061539 : @aciapparoni Sono contrario alle quote rosa nel pubblico, figuriamoci nel privato. -