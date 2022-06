Questa è la prima guerra dei satelliti. Russia e Cina contro tutti gli altri (Di giovedì 9 giugno 2022) C’è un pezzo di Questa guerra, iniziata con l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, che si sta svolgendo in orbita. Al conflitto tradizionale del Cremlino, fatto di missili e carri armati, per la prima volta nella storia se ne affianca un altro – non meno importante e strategico – che riguarda lo spazio e che secondo gli analisti e gli osservatori non solo rischia di stravolgere gran parte del settore tecnologico e scientifico legato alla Difesa, quell’area grigia che però ha anche concrete applicazioni civili, ma aumenta esponenzialmente i rischi globali, perché la “guerra nello spazio” non è stata mai regolamentata, non ha una cornice di diritto internazionale entro la quale muoversi. Da quando Elon Musk, con il suo Starlink – una costellazione di satelliti per, tra le altre ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 9 giugno 2022) C’è un pezzo di, iniziata con l’invasione dell’Ucraina da parte della, che si sta svolgendo in orbita. Al conflitto tradizionale del Cremlino, fatto di missili e carri armati, per lavolta nella storia se ne affianca un altro – non meno importante e strategico – che riguarda lo spazio e che secondo gli analisti e gli osservatori non solo rischia di stravolgere gran parte del settore tecnologico e scientifico legato alla Difesa, quell’area grigia che però ha anche concrete applicazioni civili, ma aumenta esponenzialmente i rischi globali, perché la “nello spazio” non è stata mai regolamentata, non ha una cornice di diritto internazionale entro la quale muoversi. Da quando Elon Musk, con il suo Starlink – una costellazione diper, tra le altre ...

