Quelli che non conoscono la satira del Vernacoliere e lo criticano per la prima pagina sulle badanti ucraine (Di giovedì 9 giugno 2022) La satira del Vernacoliere è nota a chi vive o ha vissuto in Toscana e nel centro Italia. Si tratta di uno degli esempi più irriverenti del genere, che resiste alle crisi e riesce ad andare avanti anche in un momento in cui il digitale sembra essere dominante sulla carta stampata. Un po’ perché le battute senza peli sulla lingua del Vernacoliere hanno ancora un pubblico di grandi aficionados, un po’ perché – anche tra i più giovani – sono diventate dei veri e propri “oggetti di consumo”, dal poster alla sua versione digitale, il meme. Per questo fanno stupore le critiche al Vernacoliere sulle badanti ucraine, oggetto della prima pagina dell’ultima edizione del periodico di satira stampato a Livorno. LEGGI ANCHE > ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 9 giugno 2022) Ladelè nota a chi vive o ha vissuto in Toscana e nel centro Italia. Si tratta di uno degli esempi più irriverenti del genere, che resiste alle crisi e riesce ad andare avanti anche in un momento in cui il digitale sembra essere dominante sulla carta stampata. Un po’ perché le battute senza peli sulla lingua delhanno ancora un pubblico di grandi aficionados, un po’ perché – anche tra i più giovani – sono diventate dei veri e propri “oggetti di consumo”, dal poster alla sua versione digitale, il meme. Per questo fanno stupore le critiche al, oggetto delladell’ultima edizione del periodico distampato a Livorno. LEGGI ANCHE > ...

GiovaQuez : Bompiani: 'Non capisco questo collegamento tra no vax e Putin. I manipolabili sono quelli che credono all'informazi… - GiovaQuez : Mi ero perso una perla di Bompiani ieri sera. Inviamo all'Ucraina missili che però non possono essere lanciati sul… - elio_vito : Avevo firmato i referendum sulla giustizia (ho firmato come faccio sempre per tutti i referendum pure per quelli pu… - Jane76280957 : @LaCappellaia4 Amo lo so. Lo sono tanto anch'io! Mi consola solo il fatto che i jeru non sono quelli dello space di… - boletusatanas : RT @deb_first1: Bologna, processo al Dr. Fabio Milani: folla immensa per sostenerlo con ... -