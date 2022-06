Quasi 500 migranti sbarcati a Pozzallo da due navi Ong (Di giovedì 9 giugno 2022) Pozzallo – sbarcati a Pozzallo Quasi 500 migranti. Complessivamente sono arrivati 436 profughi che si trovavano a bordo di due navi delle Ong: 344 sono sulla Sea Watch 3, compresi 118 minori; altri 92, soccorsi tra il 4 il 5 giugno dalla Mare Jonio di Mediterranea Saving Humans, sbarcheranno subito dopo.Ad entrambe le navi è stato assegnato dalle autorità italiane come “porto sicuro” quello di Pozzallo dopo le richieste avanzate dalle due organizzazioni umanitarie. Le operazioni sono iniziate stamattina alle 8,30. Ad attendere l’arrivo sul molo del porto la macchina dell’accoglienza predisposta dalla Prefettura di Ragusa. L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa. Leggi su quotidianodiragusa (Di giovedì 9 giugno 2022)500. Complessivamente sono arrivati 436 profughi che si trovavano a bordo di duedelle Ong: 344 sono sulla Sea Watch 3, compresi 118 minori; altri 92, soccorsi tra il 4 il 5 giugno dalla Mare Jonio di Mediterranea Saving Humans, sbarcheranno subito dopo.Ad entrambe leè stato assegnato dalle autorità italiane come “porto sicuro” quello didopo le richieste avanzate dalle due organizzazioni umanitarie. Le operazioni sono iniziate stamattina alle 8,30. Ad attendere l’arrivo sul molo del porto la macchina dell’accoglienza predisposta dalla Prefettura di Ragusa. L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa.

