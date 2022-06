“Qualcuno”, alla scoperta del singolo di debutto di iako (Di giovedì 9 giugno 2022) Nato a Venezia nel 1995, iako inizia a costruire la sua identita? musicale nel silenzio etereo della laguna, in compagnia dei grandi cantautori del passato Esce venerdì 20 maggio 2022 “Qualcuno“, il singolo di debutto del progetto di iako (tutto minuscolo). Un primo capitolo definitivo per l’atipico cantautore classe 1995 che ci introduce a un EP di prossima uscita: “Qualcuno” e? una matrioska di melodie malinconiche che danzano su suoni elettronici incalzanti, un inno catartico per riflettere sulla cultura della produttivita? incessante. Tra vulnerabilita? e determinazione, con la sua voce in punta di piedi iako vuole ricordarci (e ricordarsi) che siamo più di quello che facciamo. iako ci ha gentilmente concesso ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 9 giugno 2022) Nato a Venezia nel 1995,inizia a costruire la sua identita? musicale nel silenzio etereo della laguna, in compagnia dei grandi cantautori del passato Esce venerdì 20 maggio 2022 ““, ildidel progetto di(tutto minuscolo). Un primo capitolo definitivo per l’atipico cantautore classe 1995 che ci introduce a un EP di prossima uscita: “” e? una matrioska di melodie malinconiche che danzano su suoni elettronici incalzanti, un inno catartico per riflettere sulla cultura della produttivita? incessante. Tra vulnerabilita? e determinazione, con la sua voce in punta di piedivuole ricordarci (e ricordarsi) che siamo più di quello che facciamo.ci ha gentilmente concesso ...

