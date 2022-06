Qatar 2022 | Kane choc | “Favorite per la vittoria? Brasile | Argentina | Germania e Italia”

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Qatar 2022, sfuma il sogno dell'Ucraina, ai Mondiali si qualifica il Galles . La finale playoff a Cardiff v… - DiMarzio : #Calciomercato | #Caicedo non verrà riscattato dall' @Inter, torna al @GenoaCFC. Possibile futuro in #Qatar - sportface2016 : #Italia, #Mancini spera ancora: 'Se ci sarà il ripescaggio ai #Mondiali ci faremo trovare pronti. E' già successo i… - infoitsport : Qatar 2022, il caso Ecuador: tutto quello che c’è da sapere, la decisione della FIFA - 76Patrizio : Qatar 2022, il caso Ecuador: tutto quello che c’è da sapere, la decisione della FIFA -

Particolare gaffe di Harry Kane sull' Italia e il Mondialein. L'attaccante dell' Inghilterra ha inserito anche gli azzurri tra le favorite dei prossimi Mondiali. La nazionale italiana, però, non ha ottenuto la qualificazione per il Mondiale in ...La Svezia resta una squadra con elementi di indiscussa qualità ma evidentemente non ha risolto gran parte di quei problemi che le hanno impedito di qualificarsi a. Fa ancora male la ...Harry Kane si conferma uno dei calciatori più forti in circolazione. Si tratta di un attaccante con un grande fiuto del gol che riesce sempre a trascinare la squadra di club e la Nazionale. Il calciat ...Harry Kane, con alcune particolari dichiarazioni in conferenza stampa, si è reso protagonista di una gaffe sull'Italia e il Mondiale 2022 in Qatar. Il centravanti dell'Inghilterra ha parlato delle naz ...