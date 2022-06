Putin rilancia la sfida: 'Non ci faranno fare la fine dell'Unione sovietica, non accettiamo recinti' (Di giovedì 9 giugno 2022) Davanti ai giovani imprenditori a San Pietroburgo, il presidente russo offre la sua visione della guerra: 'La Russia è sempre la stessa, combatte oggi come tre secoli fa, con Pietro il Grance, per ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 9 giugno 2022) Davanti ai giovani imprenditori a San Pietroburgo, il presidente russo offre la sua visionea guerra: 'La Russia è sempre la stessa, combatte oggi come tre secoli fa, con Pietro il Grance, per ...

Advertising

Carmeli33392291 : Tanto rumore per nulla. Non c’è una lista di “proscritti” su cui il Copasir indagherebbe per vagliarne le opinioni… - DisAllineato2 : RT @JHajji85: Disgustoso Cremaschi 'Zelensky è un dittatore come Putin'. Solo su laZtv. E poi rilancia:'un dittatore aggredito, in ucraina… - 2021Reinvictus : Girkin, il grillo parlante del Cremlino, mentre rilancia le sue accuse sul modo sbagliato russo di condurre la guer… - MicheleTommaso4 : RT @ConteZero76: Putin rilancia con la minaccia: 'se l'occidente da i nuovi sistemi d'arma all'Ucraina colpiremo dove non abbiamo ancora co… - SimoneBonzanini : RT @ConteZero76: Putin rilancia con la minaccia: 'se l'occidente da i nuovi sistemi d'arma all'Ucraina colpiremo dove non abbiamo ancora co… -