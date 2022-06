Putin malato: “Ha 3 anni di vita, il cancro avanza e sta perdendo la vista”. (Di giovedì 9 giugno 2022) Putin sostituito? L’ex spia britannica Christopher Steele ha spiegato che il presidente russo potrebbe non essere in grado di guidare il paese entro pochi mesi. Il rischio è che possa essere rovesciato con un colpo di stato. Il suo ipotetico successore avrebbe poi tutto l’interesse di uscire dal conflitto. E pesano ovviamente le sue condizioni L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Accoltellamento Manchester cinque feriti: news Patrick Zaky resta in prigione: cosa sta succedendo Continua lo stato di belligeranza verbale fra l’Iran e gli Usa Premio Nobel: Proposta anche la candidatura di Wladimir Putin Turchia, lascia senza sedia la Von Der Leyen San Marino riaprono attività commerciali tutto grazie allo Sputnik V Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 9 giugno 2022)sostituito? L’ex spia britca Christopher Steele ha spiegato che il presidente russo potrebbe non essere in grado di guidare il paese entro pochi mesi. Il rischio è che possa essere rovesciato con un colpo di stato. Il suo ipotetico successore avrebbe poi tutto l’interesse di uscire dal conflitto. E pesano ovviamente le sue condizioni L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Accoltellamento Manchester cinque feriti: news Patrick Zaky resta in prigione: cosa sta succedendo Continua lo stato di belligeranza verbale fra l’Iran e gli Usa Premio Nobel: Proposta anche la candidatura di WladimirTurchia, lascia senza sedia la Von Der Leyen San Marino riaprono attività commerciali tutto grazie allo Sputnik V

Agenzia_Ansa : FLASH | Vladimir Putin è malato di cancro e si è sottoposto ad alcune cure in aprile. #ANSA - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Vladimir Putin è malato di cancro e si è sottoposto ad alcune cure in aprile. Lo riporta Newsweek, citand… - ilfoglio_it : Come nasce la sottomissione di #Salvini alla propaganda di #Putin? Quanto è pericoloso per l’Italia avere una Lega… - FerranteViola : RT @ebreieisraele: #Biden cade (ancora) sulla amata scaletta dell' #airforceone. Meno male che non aveva in mano la valigetta nucleare. I m… - sottolacanicola : I giornalisti italiani danno ogni settimana la notizia Putin è malato e sta morendo; ma sono tre anni che Joe Biden… -