Puglia, maltempo: allerta per temporali, codice arancione per il foggiano. Vento fino a burrasca forte e mareggiate Protezione civile, previsioni meteo (Di giovedì 9 giugno 2022) Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta. Il primo, con validità dalla mezzanotte per venti ore: si fa riferimento a “precipitazioni: da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale sulla Puglia settentrionale, in esaurimento nel pomeriggio, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale sulle restanti zone della Puglia, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema, fonte Protezione civile della Puglia. Il secondo, con validità dalla mezzanotte per 24-36 ore. Si fa riferimento a “venti dai quadranti settentrionali da forti a burrasca, con raffiche ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 9 giugno 2022) Il dipartimento dellaha emesso per ladue messaggi di. Il primo, con validità dalla mezzanotte per venti ore: si fa riferimento a “precipitazioni: da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale sullasettentrionale, in esaurimento nel pomeriggio, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale sulle restanti zone della, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema, fontedella. Il secondo, con validità dalla mezzanotte per 24-36 ore. Si fa riferimento a “venti dai quadranti settentrionali da forti a, con raffiche ...

Advertising

DPCgov : ??In arrivo piogge e temporali su gran parte del Paese. ???? #AllertaARANCIONE giovedì #9giugno su settori di Molise… - NoiNotizie : #Puglia #meteo, #maltempo: allerta per temporali, codice arancione per il foggiano #Foggia. Vento fino a burrasca f… - franpetta : Ieri in Puglia ci sono state tempeste, grandini, fortissime piogge e vigneti e coltivazioni sono stati brutalmente… - Borderline_24 : Grandini, tempeste e trombe d'aria: in #Puglia 13 #Eventi estremi in 24 ore - Roberto58087664 : RT @DPCgov: ??In arrivo piogge e temporali su gran parte del Paese. ???? #AllertaARANCIONE giovedì #9giugno su settori di Molise e Puglia. ????… -