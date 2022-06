Psg, Pochettino rischia il posto: ipotesi Galtier per la panchina (Di giovedì 9 giugno 2022) La rivoluzione in casa Psg potrebbe continuare ed espandersi. Dopo l’addio dato a Leonardo e con Luis Campos direttore sportivo in pectore, anche la panchina potrebbe cambiare proprietario. Secondo quanto riportato da “L’Equipe”, difficilmente Mauricio Pochettino sarà confermato, sebbene il suo esonero potrebbe costare al Psg 10 milioni di euro. Sullo sfondo c’è infatti Christophe Galtier, attuale tecnico del Nizza con un passato sulla panchina del Lille dove, con l’aiuto di Campos, ha trionfato in Ligue 1 nel 2021. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 9 giugno 2022) La rivoluzione in casa Psg potrebbe continuare ed espandersi. Dopo l’addio dato a Leonardo e con Luis Campos direttore sportivo in pectore, anche lapotrebbe cambiare proprietario. Secondo quanto riportato da “L’Equipe”, difficilmente Mauriciosarà confermato, sebbene il suo esonero potrebbe costare al Psg 10 milioni di euro. Sullo sfondo c’è infatti Christophe, attuale tecnico del Nizza con un passato sulladel Lille dove, con l’aiuto di Campos, ha trionfato in Ligue 1 nel 2021. SportFace.

Advertising

brfootball : PSG are considering making a move for José Mourinho to replace Mauricio Pochettino, reports @JBurtTelegraph ?? - DuncanCastles : Jose Mourinho ‘very happy’ at AS Roma as PSG prepare to replace Mauricio Pochettino. - sportface2016 : #Psg, #Pochettino rischia il posto: ipotesi #Galtier per la panchina - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Pochettino a rischio, Galtier ipotesi per panchina Psg - birdiefootball : According to Fabrizio Romano, OGC Nice manager Christophe Galtier is PSG's #1 target to replace Mauricio Pochettino… -