PSG: Pochettino all’addio? Al suo posto pronto Galtier (Di giovedì 9 giugno 2022) Prosegue la rivoluzione in casa PSG: i parigini sono pronti a dire addio a Pochettino: al suo posto potrebbe arrivare Galtier del Nizza Il PSG è pronto a dire addio a Pochettino? Secondo quanto riportato da l’Equipe, prosegue la rivoluzione in casa parigina: dopo l’addio di Leonardo, il prossimo dovrebbe essere il tecnico argentino. Il nome nuovo, sempre più sicuro secondo i media francesi è quello di Christophe Galtier, che ritroverebbe Luis Campos come ds e con cui ha vinto la Ligue 1 con il Lille nel 2021. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 giugno 2022) Prosegue la rivoluzione in casa PSG: i parigini sono pronti a dire addio a: al suopotrebbe arrivaredel Nizza Il PSG èa dire addio a? Secondo quanto riportato da l’Equipe, prosegue la rivoluzione in casa parigina: dopo l’addio di Leonardo, il prossimo dovrebbe essere il tecnico argentino. Il nome nuovo, sempre più sicuro secondo i media francesi è quello di Christophe, che ritroverebbe Luis Campos come ds e con cui ha vinto la Ligue 1 con il Lille nel 2021. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

brfootball : PSG are considering making a move for José Mourinho to replace Mauricio Pochettino, reports @JBurtTelegraph ?? - DuncanCastles : Jose Mourinho ‘very happy’ at AS Roma as PSG prepare to replace Mauricio Pochettino. - sportli26181512 : 'Pochettino in bilico: il Psg pensa a Galtier': Secondo L'Equipe il futuro del tecnico argentino è ancora tutto da… - CalcioNews24 : PSG: Pochettino all’addio? Al suo posto pronto Galtier - martin_fer : RT @G_Cobianchi: Mauricio Pochettino evidentemente preoccupato dal suo futuro in bilico al PSG -