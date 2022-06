Primavera Sound: i look del Coachella spagnolo, all’insegna dell’urban (Di giovedì 9 giugno 2022) Life&People.it È in programma in questi giorni in Spagna il Primavera Sound 2022 di Barcellona, uno dei più importanti festival musicali al mondo, che ogni anno attira migliaia di giovani e giovanissimi da mezza Europa con il suo ricchissimo parterre de rois di ospiti musicali, autoctoni e internazionali, proprio come il Festival Coachella di Indio, in California, anche questo evento musicale è noto per essere uno dei luoghi dove è possibile ammirare le ultime tendenze in materia di look. Primavera Sound 2022 all’insegna del look urban Contrariamente al ben più celebre festival californiano, il Primavera Sound non è un evento costruito intorno al mondo degli influencer e del marketing Instagram. Alla ... Leggi su lifeandpeople (Di giovedì 9 giugno 2022) Life&People.it È in programma in questi giorni in Spagna il2022 di Barcellona, uno dei più importanti festival musicali al mondo, che ogni anno attira migliaia di giovani e giovanissimi da mezza Europa con il suo ricchissimo parterre de rois di ospiti musicali, autoctoni e internazionali, proprio come il Festivaldi Indio, in California, anche questo evento musicale è noto per essere uno dei luoghi dove è possibile ammirare le ultime tendenze in materia di2022delurban Contrariamente al ben più celebre festival californiano, ilnon è un evento costruito intorno al mondo degli influencer e del marketing Instagram. Alla ...

Advertising

xavierquer : @celiacodina @Primavera_Sound Insult nivell capità Haddock - PascuB : Tinc 2 entrades primavera sound diss 11. Antonia font. Tame Impala. DM si t'interessen - karlaimbert : Vendo bono para el Primavera Sound weekend 2 - DM #ps2022 #PrimaveraSound #PrimaveraSound2022 #tickets #entradas - Pesceranf : @Primavera_Sound interpol così de botto de mercoledì in centro e a seguire phoenix... così per scaldarsi... siete proprio dei #buzzurri - lyristria : 'mamma il primavera sound organizza i trasporti e le navette non ti preoccupare' 'Oh bello dovremmo farlo anche noi… -