Prezzi DAZN 2022/23: profilo premium, profilo standard e doppia utenza (Di giovedì 9 giugno 2022) . Ecco come funzionerà nella prossima stagione Il Sole 24 ore svela le tariffe DAZN in vista della prossima stagione, sciogliendo anche il nodo della doppia utenza. Gli abbonati DAZN potranno vedere un contenuto sportivo live in contemporanea anche da due dispositivi diversi che si trovano a distanza, non sulla stessa “rete domestica”. In questo caso, però, sarà necessario pagare 10 euro al mese in più. E abbonarsi quindi al profilo “premium” che costerà 39,99 euro al mese. Contro i 29,99 euro del profilo “standard”. Con quest’ultimo la visione sarà possibile su un dispositivo alla volta o anche in contemporanea su due dispositivi diversi, ma solo nella stessa casa L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 giugno 2022) . Ecco come funzionerà nella prossima stagione Il Sole 24 ore svela le tariffein vista della prossima stagione, sciogliendo anche il nodo della. Gli abbonatipotranno vedere un contenuto sportivo live in contemporanea anche da due dispositivi diversi che si trovano a distanza, non sulla stessa “rete domestica”. In questo caso, però, sarà necessario pagare 10 euro al mese in più. E abbonarsi quindi al” che costerà 39,99 euro al mese. Contro i 29,99 euro del”. Con quest’ultimo la visione sarà possibile su un dispositivo alla volta o anche in contemporanea su due dispositivi diversi, ma solo nella stessa casa L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

cmdotcom : #Dazn: ecco i prezzi per vedere la #SerieA 2022/23: sì a due dispositivi diversi a distanza, ma costa di più… - sole24ore : ??Calcio, Dazn: ecco i prezzi per vedere la Serie A 2022/23 - An_Bion : Calcio, #Dazn: ecco i prezzi per vedere la Serie A 2022/23 - Il Sole 24 ORE @sole24ore - PGBVLH : RT @musagete10: Prezzi DAZN Stagione 22/23 29,99€ al mese per 1-2 dispositivi nella stessa 'casa' 39,99€ al mese per 1-2 dispositivi in 'c… - CalcioNews24 : Le tariffe #DAZN per la prossima stagione -