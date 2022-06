Prezzi carburante sopra i 2 euro a Napoli: come pecore abbiamo smesso anche di lamentarci (Di giovedì 9 giugno 2022) I Prezzi del carburante a Napoli, come in gran parte d’Italia aumentano sempre di più, oggi si arriva a sfiorare i 2 euro a litro. In molte zone della Campania con il self service si riesce a spuntare il prezzo di 1,95 euro al litro, mentre il servito è arrivato anche sopra i 2 euro. Una situazione che sta diventando insostenibile, tanto che nemmeno l’intervento del governo con il taglio delle accise è servito a dare una mitigazione consistente ai Prezzi. Eppure la vita sembra scorrere normale, mentre a Livigno, paese senza iva e accise, i Prezzi del carburante oggi sono in media su 1,50 euro per litro. Nessuno più sembra nemmeno indignarsi per l’ascesa dei ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 9 giugno 2022) Idelin gran parte d’Italia aumentano sempre di più, oggi si arriva a sfiorare i 2a litro. In molte zone della Campania con il self service si riesce a spuntare il prezzo di 1,95al litro, mentre il servito è arrivatoi 2. Una situazione che sta diventando insostenibile, tanto che nemmeno l’intervento del governo con il taglio delle accise è servito a dare una mitigazione consistente ai. Eppure la vita sembra scorrere normale, mentre a Livigno, paese senza iva e accise, ideloggi sono in media su 1,50per litro. Nessuno più sembra nemmeno indignarsi per l’ascesa dei ...

