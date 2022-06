Prevenzione delle malattie del fegato: consulti medici gratuiti al Campus Biomedico, ecco come fare (Di giovedì 9 giugno 2022) consulti medici gratuiti per la Prevenzione delle malattie epatiche, una corsa non competitiva e una passeggiata veloce tra i resti archeologici della Riserva Naturale Regionale di Decima Malafede sono gli ingredienti principali di “Run For Liver” venerdì 17 giugno dalle 14.30 alle 19.30 con la manifestazione gratuita voluta dagli specialisti della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico per promuovere la salute del fegato attraverso l’alimentazione e gli stili di vita corretti (via Àlvaro del Portillo, 21, Roma). Precedute dalla tavola rotonda “La Sindrome Metabolica e il fegato grasso fra farmaci dieta, motivazione e movimento: come migliorarsi” (alle ore 15.00) moderata dall’epatologo Giovanni Galati, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 9 giugno 2022)per laepatiche, una corsa non competitiva e una passeggiata veloce tra i resti archeologici della Riserva Naturale Regionale di Decima Malafede sono gli ingredienti principali di “Run For Liver” venerdì 17 giugno dalle 14.30 alle 19.30 con la manifestazione gratuita voluta dagli specialisti della Fondazione Policlinico UniversitarioBio-Medico per promuovere la salute delattraverso l’alimentazione e gli stili di vita corretti (via Àlvaro del Portillo, 21, Roma). Precedute dalla tavola rotonda “La Sindrome Metabolica e ilgrasso fra farmaci dieta, motivazione e movimento:migliorarsi” (alle ore 15.00) moderata dall’epatologo Giovanni Galati, ...

