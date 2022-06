Presentazione del nuovo libro di Valeria Fatone | “Il matrimonio | un lavoro come un altro”

DiMarzio : Le prime parole in conferenza stampa di #Gattuso da allenatore del @valenciacf - ItalyMFA : ??Min @luigidimaio a evento presentazione “L’Italia in 10 Selfie”, di @SymbolaFondazio, con patrocinio #Farnesina e… - DiMarzio : Le parole del nuovo proprietario del #Milan #Cardinale - rachel_marine : RT @CamiBe90: E dopo la mia presentazione su #MAREA abbiamo Daniele Brigolin che ci parla del nostro lavoro sul sequestro di carbonio degli… - baseitaliaweb : RT @comitato_daje: Anche a @Roma può iniziare il cambiamento! @rosa_filippini #ComitatoDaje ne parlerà alla presentazione del libro 'Le ci… -

ècampania

MOSCA - C'è ressa tra i padiglioni allestiti in piazza Rossa per l'omonimo FestivalLibro. I più giovani si accalcano alladella nuova serie fantasy Avanguardia di Evgenij Gagloev , mentre gli adulti ascoltano lo "scrittore combattente" Zakhar Prilepin , nonché ...A sottolinearlo è stato Roberto Basso, Director External Affairs and Sustainability Windtre , aprendo la, oggi alla Camera,2° Rapporto sul valore della connettività in Italia , ... A Palazzo Donn'Anna la presentazione del libro di Raffaele La Capria - ècampania L’impresa deve dimostrare di essere attiva, a meno che la lex specialis non disponga esplicitamente anche la partecipazione di start up ...Il Notariato ha aggiornato la guida alle agevolazioni fiscali per interventi di rigenerazione del patrimonio immobiliare “Immobili e bonus fiscali 2022” ...