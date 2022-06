Premio Mia Martini, si distinguono le artiste de “Il Canto nel Sannio” (Di giovedì 9 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Le artiste della scuola di Canto moderno “Il Canto del Sannio” volano al Premio Mia Martini. Nella giornata dell’8 giugno si è disputata la semifinale nazionale del prestigioso Premio Martini a Scalea, in provincia di Cosenza, che ha visto tra i protagonisti due giovani artiste sannite: Jessica Vetrone e Antonella Ferrara. Un Premio istituto nel 1995 a Bagnara Calabra, città natia della grande artista scomparsa, nell’intento di valorizzare e promuovere la cultura del Canto e della musica, fornendo ai giovani partecipanti occasioni d’incontro con operatori artistici, culturali e professionali del settore. Ed è proprio in quel contesto che sono state apprezzate ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 9 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Ledella scuola dimoderno “Ildel” volano alMia. Nella giornata dell’8 giugno si è disputata la semifinale nazionale del prestigiosoa Scalea, in provincia di Cosenza, che ha visto tra i protagonisti due giovanisannite: Jessica Vetrone e Antonella Ferrara. Unistituto nel 1995 a Bagnara Calabra, città natia della grande artista scomparsa, nell’intento di valorizzare e promuovere la cultura dele della musica, fornendo ai giovani partecipanti occasioni d’incontro con operatori artistici, culturali e professionali del settore. Ed è proprio in quel contesto che sono state apprezzate ...

