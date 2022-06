Pozzallo, due navi umanitarie sbarcano in Sicilia. 436 migranti accolti (Di giovedì 9 giugno 2022) Hanno vissuti giorni complicati in pieno Mar Jonio. Sfuggiti dalle loro terre, 436 migranti cercavano asilo in Italia, e hanno dovuto attendere il benestare delle autorità. È stato scelto il porto di Pozzallo, in Sicilia come meta ultima delle due navi umanitarie che hanno soccorso i profughi provenienti dal centro e nord Africa. La prima, l’imbarcazione allestita da ONG, aveva permesso a 344 persone, di cui 118 minori non accompagnati, di partire per il mare in cerca di un posto sicuro dove poter andare. Sulla nave di Mediterranea Saving Humans il numero era decisamente minore, infatti solo 98 persone si sono imbarcate verso l’Italia. Nella notte tra il 4-5 Giugno si è svolto il primo soccorso con lo sbarco a Pozzallo, coordinato della prefettura di Ragusa. Nelle prossime ore è ... Leggi su zon (Di giovedì 9 giugno 2022) Hanno vissuti giorni complicati in pieno Mar Jonio. Sfuggiti dalle loro terre, 436cercavano asilo in Italia, e hanno dovuto attendere il benestare delle autorità. È stato scelto il porto di, income meta ultima delle dueche hanno soccorso i profughi provenienti dal centro e nord Africa. La prima, l’imbarcazione allestita da ONG, aveva permesso a 344 persone, di cui 118 minori non accompagnati, di partire per il mare in cerca di un posto sicuro dove poter andare. Sulla nave di Mediterranea Saving Humans il numero era decisamente minore, infatti solo 98 persone si sono imbarcate verso l’Italia. Nella notte tra il 4-5 Giugno si è svolto il primo soccorso con lo sbarco a, coordinato della prefettura di Ragusa. Nelle prossime ore è ...

