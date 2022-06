Portogallo-Repubblica Ceca, le formazioni ufficiali (Di giovedì 9 giugno 2022) Andiamo a scoprire le formazioni ufficiali di Portogallo e Repubblica Ceca, valida per la terza giornata del girone 2 della Lega A di Nations League. Calcio d’inizio alle ore 20.45 allo Estadio José Alvalade. Il Portogallo si trova in testa al raggruppamento, insieme proprio alla Repubblica Ceca. I lusitani hanno pareggiato all’esordio con la Spagna e successivamente battuto nettamente la Svizzera. La squadra di Fernando Santos conferma molti degli interpreti che hanno battuto la Svizzera, con Cristiano Ronaldo come punta. L’attaccante del Manchester United nella scorsa partita ha segnato due reti nel 4 a 0 sulla Svizzera. La Repubblica Ceca si trova a sorpresa in testa al girone. Nell’esordio ha superato la ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 9 giugno 2022) Andiamo a scoprire ledi, valida per la terza giornata del girone 2 della Lega A di Nations League. Calcio d’inizio alle ore 20.45 allo Estadio José Alvalade. Ilsi trova in testa al raggruppamento, insieme proprio alla. I lusitani hanno pareggiato all’esordio con la Spagna e successivamente battuto nettamente la Svizzera. La squadra di Fernando Santos conferma molti degli interpreti che hanno battuto la Svizzera, con Cristiano Ronaldo come punta. L’attaccante del Manchester United nella scorsa partita ha segnato due reti nel 4 a 0 sulla Svizzera. Lasi trova a sorpresa in testa al girone. Nell’esordio ha superato la ...

