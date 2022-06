Polonia, il video dell’imponente muro anti-migranti al confine con la Bielorussia: costruiti 135 chilometri (Di giovedì 9 giugno 2022) Per far fronte all’afflusso di migranti che transita dalla Bielorussia per accedere all’Unione europea, la Polonia sta costruendo un muro alto cinque metri al confine. Sono già stati costruiti 135 chilometri dei 180 di confine tra i due Paesi. La costruzione dovrebbe essere completata entro la fine di giugno. La parete sarà poi dotata di telecamere e sensori elettronici. Secondo le guardie di frontiera polacche, il numero di tentativi di attraversare il confine illegalmente è diminuito. Nel video anche le riprese con i droni del muro di confine polacco-bielorusso: immagini dei droni del muro in costruzione da parte della Polonia al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022) Per far fronte all’afflusso di migrche transita dallaper accedere all’Unione europea, lasta costruendo unalto cinque metri al. Sono già stati135dei 180 ditra i due Paesi. La costruzione dovrebbe essere completata entro la fine di giugno. La parete sarà poi dotata di telecamere e sensori elettronici. Secondo le guardie di frontiera polacche, il numero di tentativi di attraversare ilillegalmente è diminuito. Nelanche le riprese con i droni deldipolacco-bielorusso: immagini dei droni delin costruzione da parte dellaal ...

