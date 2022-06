Polka di Rosa Chemical al terzo capitolo il primo in solitaria | i precedenti della saga

Leggi su nonsolo.tv

(Di giovedì 9 giugno 2022)è unarap iniziata poco più di due anni or sono. Era infatti il 6 marzo quando usciva la traccia scritta da, in quell’occasione in collaborazione con Thelonious B. La traccia ha ottenuto il disco d’oro e il video – a cavallo tra il gangsta e l’ironico – ha ottenuto (ad oggi, 9 giugno 2022) 8 milioni di view. Ma cos’è la? Rifacendoci a Wikipedia, e sintetizzando le parole dell’enciclopedia online per venire incontro alle capacità mentali odierne: “Laè un ballo di origine boema (la Boemia è una parteRepubblica Ceca, ndr) divenuto popolare soprattutto nei paesi dell’Europa Orientale”. E proprio questi richiami all’Europa Orientale (e agli stereotipi gitani, tra roulotte e zoticoni di vario tipo) è evidente nei due video ...