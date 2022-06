Politano piace a tre squadre di Serie A | ma c’è anche il Valencia di Gattuso

Advertising

sscalcionapoli1 : Sky – Piace molto a Gattuso, Politano può essere il primo acquisto del Valencia - Cinematic_RaFF0 : @CarmeloCavani96 @Torrenapoli1 A me piace una squadra più forte possibile, esce Politano entra Berna ci guadagniamo… - NapoliAddict : Politano-Valencia, prima offerta da 12 milioni: piace anche a tre club italiani #Napoli #ForzaNapoliSempre… - kristiancenti : Io lo prenderei a volo, a me piace tanto. - infoitsport : SKY - Il Valencia di Gattuso mette gli occhi su Politano: piace molto all'ex tecnico azzurro -

Tutto Napoli

Da Bastoni a Scamacca, passando per Acerbi, Frattesi, Raspadori,e il gettonatissimo Gnonto, nel mirino di 6 - 7 club di mezza Europa. Telefoni caldi dentro Coverciano, almeno sino all'ora ...L'attaccante del Napoli sembra ormai vicino all'addio agli azzurri: "molto a Gattuso, vedremo se sarà il primo acquisto del neo tecnico del Valencia". CalcioNapoli24.it è stato ... Sky - Piace molto a Gattuso, Politano può essere il primo acquisto del Valencia Ma a Politano non mancano gli estimatori in Italia: piace molto a Maldini del Milan che però sarebbe orientato su investimenti sui giovani, mentre sarebbero stati rilevati sondaggi da Atalanta e ...Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ci sarebebro quattro squadre su Matteo Politano, attaccante del Napoli che ha chiesto la cessione: "Matteo Politano è in vetrina, chi lo vuole chieda ...