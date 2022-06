Pizza Village Napoli 2022, tutti gli artisti del palco (Di giovedì 9 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sempre più ambito e sempre più prestigioso il palco del Pizza Village Napoli. Tutto pronto per ospitare i protagonisti e le eccellenze della musica, cultura e società di cui potrà godere l’Italia tutta in diretta radio televisiva ed il popolo della città dei mille colori. Dal 17 giugno si parte con le 10 serate del grande show ideato da Oramata Grandi Eventi ed RTL 102.5 con la collaborazione di Gianni Simioli per Controluce Produzioni. Il grande spettacolo sarà condotto da Angelo Baiguini di RTL 102.5 e dallo stesso Gianni Simioli che introdurranno i prestigiosi “Live” degli artisti più amati e acclamati del momento e saranno impegnati in un viaggio fatto di momenti di spettacolo e cultura rigorosamente made in Campania. IL CALENDARIO GIORNO PER ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 9 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Sempre più ambito e sempre più prestigioso ildel. Tutto pronto per ospitare i protagonisti e le eccellenze della musica, cultura e società di cui potrà godere l’Italia tutta in diretta radio televisiva ed il popolo della città dei mille colori. Dal 17 giugno si parte con le 10 serate del grande show ideato da Oramata Grandi Eventi ed RTL 102.5 con la collaborazione di Gianni Simioli per Controluce Produzioni. Il grande spettacolo sarà condotto da Angelo Baiguini di RTL 102.5 e dallo stesso Gianni Simioli che introdurranno i prestigiosi “Live” deglipiù amati e acclamati del momento e saranno impegnati in un viaggio fatto di momenti di spettacolo e cultura rigorosamente made in Campania. IL CALENDARIO GIORNO PER ...

