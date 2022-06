Pizza Village Napoli 2022 | anche tanta musica sul Lungomare | gli artisti della kermesse

(Di giovedì 9 giugno 2022): ecco gliche si esibiranno sul palco delda venerdì 17 a domenica 26 giugno. Sempre più ambito e sempre più prestigioso il palco del. Tutto pronto per ospitare i protagonisti e le eccellenze, cultura e società di cui potrà godere l’Italia tutta in

Advertising

KekkaSerio : RT @nonpiucarly: sangiovanni il 22 giugno sarà presente al pizza village Napoli - passanotreni : @iamaravendor Probabilmente li ha mandati Maria al pizza village per fargli sfruttare i completi - sissinews : SISSI al Pizza Village di Napoli il 24 giugno ???? - benisart93 : RT @Aka7News: Il 23 Giugno Aka si esibirà al Pizza Village a Napoli. L'ingresso è gratuito. #aka7even #aka7eventour - magnificodifett : @fedefederossi federico devo sapere se ci sei il 20 al pizza village perfavore -

14:53:29 NAPOLI. Tutto pronto per ospitare i protagonisti e le eccellenze della musica, cultura e società di cui potrà godere l'Italia tutta in diretta radio televisiva ed il popolo della città dei ...Tutto pronto per ospitare sul palco delNapoli i protagonisti delle 10 serate dello show ideato da Oramata Grandi Eventi ed Rtl102.5 con la collaborazione di Gianni Simioli per Controluce Produzioni. Lo spettacolo sarà ...Da Andrea Sannino, a Luchè a la Rappresentate di lista e tanti altri; tutto pronto per ospitare i protagonisti e le eccellenze della musica, cultura e società ...Sempre più ambito e sempre più prestigioso il palco del Pizza Village Napoli. Tutto pronto per ospitare i protagonisti e le eccellenze della musica, cultura e società di cui potrà godere l’Italia tutt ...