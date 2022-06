Pioli: “Vi dico qual è stato il momento chiave della stagione. Tonali? C’era più pressione da gestire, ma abbiamo visto quello vero” (Di giovedì 9 giugno 2022) Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di The Athletic. Queste le sue parole sulla stagione vittoriosa dei rossoneri FESTA – “Onestamente, quella notte è stata così intensa di emozioni che non ne ho idea. I giocatori sono usciti a festeggiare quando siamo tornati da Reggio Emilia, quindi non so se l’avevano con loro o se l’hanno lasciata a Casa Milan. Sarebbe riduttivo fermarsi a un’immagine. Tonali – “Se pensiamo a Sandro l’anno scorso è stata la sua prima esperienza in un grande club. C’era più pressione da gestire. Ci saranno momenti in cui non sarai al massimo della forma. L’anno scorso ha sofferto molto. Poi, un anno dopo, abbiamo visto il vero ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 9 giugno 2022) Stefano, allenatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di The Athletic. Queste le sue parole sullavittoriosa dei rossoneri FESTA – “Onestamente, quella notte è stata così intensa di emozioni che non ne ho idea. I giocatori sono usciti a festeggiare quando siamo tornati da Reggio Emilia, quindi non so se l’avevano con loro o se l’hanno lasciata a Casa Milan. Sarebbe riduttivo fermarsi a un’immagine.– “Se pensiamo a Sandro l’anno scorso è stata la sua prima esperienza in un grande club.piùda. Ci saranno momenti in cui non sarai al massimoforma. L’anno scorso ha sofferto molto. Poi, un anno dopo,il...

