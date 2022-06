(Di giovedì 9 giugno 2022) Stefano, allenatore del Milan, è stato intervistato da The Athletic per analizzare alcuni momenti della grande stagione rossonera culminata con lo. Queste le sue parole sul...

Advertising

Pall_Gonfiato : #Pioli sullo #Scudetto: 'Il momento chiave? La rimonta nel derby di ritorno, che forza mentale!' - MilanSpazio : Pioli sullo scudetto: “Ci sono stati due momenti chiavi durante la stagione” - Milanista1002 : RT @Jerry_3_: @manoACM1899 Madre mia il film sullo scudetto con Ben Affleck pelato nei panni di Pioli - Jerry_3_ : @manoACM1899 Madre mia il film sullo scudetto con Ben Affleck pelato nei panni di Pioli - Rossonero__1899 : RT @MilanNewsit: Vieri sullo scudetto del Milan: 'Contento per Maldini, ha fato un lavoro incredibile. Pioli? Un fenomeno' -

: "I miei giovani sono forti. Quest'anno abbiamo visto il vero Tonali". Le dichiarazioni del tecnico rossonero Stefanoè stato intervistato dal The Athletic. Le sue parolescudetto: SULLA COPPA DELLO SCUDETTO: "Onestamente, quella notte è stata così intensa di emozioni che non ne ho idea. I giocatori sono ...Come quella del Milan in campionato: per chiudere le chiedo un commentoscudetto rossonero. "I meriti sono da spartire.ha creato un gruppo pazzesco. Maldini e Massara hanno preso ...Intervistato al The Athletic, Stefano Pioli ha ripercorso tutti i momenti salienti di questa bellissima stagione vissuta alla guida del Milan, coronata ...I rossoneri starebbero monitorando la pista che porta all'esterno francese Nkunku, valutato 70 milioni di euro ...