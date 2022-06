Pioli: «I miei giovani sono forti. Quest’anno abbiamo visto il vero Tonali» (Di giovedì 9 giugno 2022) . Le dichiarazioni del tecnico rossonero Stefano Pioli è stato intervistato dal The Athletic. Le sue parole sullo scudetto: SULLA COPPA DELLO SCUDETTO: «Onestamente, quella notte è stata così intensa di emozioni che non ne ho idea. I giocatori sono usciti a festeggiare quando siamo tornati da Reggio Emilia, quindi non so se l’avevano con loro o se l’hanno lasciata a Casa Milan». SUI TIFOSI: «Sarebbe riduttivo fermarsi a un’immagine. L’intera giornata è stata una sensazione meravigliosa dopo l’altra. Condividerla con i nostri tifosi è stata la cosa più bella che ci potesse capitare. Vederli così felici è stata la cosa più gratificante di tutte». ARRIVO AL MILAN: «La linea che il club voleva seguire era chiara. sono stato informato. Il club è stato fermo. Il lavoro che stavamo svolgendo ha ricevuto molto sostegno. Quando si ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 giugno 2022) . Le dichiarazioni del tecnico rossonero Stefanoè stato intervistato dal The Athletic. Le sue parole sullo scudetto: SULLA COPPA DELLO SCUDETTO: «Onestamente, quella notte è stata così intensa di emozioni che non ne ho idea. I giocatoriusciti a festeggiare quando siamo tornati da Reggio Emilia, quindi non so se l’avevano con loro o se l’hanno lasciata a Casa Milan». SUI TIFOSI: «Sarebbe riduttivo fermarsi a un’immagine. L’intera giornata è stata una sensazione meravigliosa dopo l’altra. Condividerla con i nostri tifosi è stata la cosa più bella che ci potesse capitare. Vederli così felici è stata la cosa più gratificante di tutte». ARRIVO AL MILAN: «La linea che il club voleva seguire era chiara.stato informato. Il club è stato fermo. Il lavoro che stavamo svolgendo ha ricevuto molto sostegno. Quando si ...

