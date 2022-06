Pioggia di polemiche per Lory del Santo. Lo staff chiarisce: “In buona fede” (Di giovedì 9 giugno 2022) L’addio di Lory Del Santo a L’Isola dei Famosi è stato accompagnato da una Pioggia di polemiche. Dopo l’accusa da parte del manager, nelle ultime ore, attorno all’ex naufraga, si sono diffusi altri spiacevoli rumor. Sul suo profilo Instagram, infatti, sono comparsi numerosi commenti ricchi di complimenti. Il problema, però, è che questi sono stati scritti dallo stesso account della showgirl. In molti hanno pensato che la donna avesse dimenticato di cambiare il profilo, però, in realtà le cose sembrano stare in modo totalmente diverso. È stato lo staff di Lory a fare chiarezza sulla situazione. Potrebbe interessarti: Isola dei Famosi, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata Lory Del Santo si fa i complimenti da sola? Il caso ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 9 giugno 2022) L’addio diDela L’Isola dei Famosi è stato accompagnato da unadi. Dopo l’accusa da parte del manager, nelle ultime ore, attorno all’ex naufraga, si sono diffusi altri spiacevoli rumor. Sul suo profilo Instagram, infatti, sono comparsi numerosi commenti ricchi di complimenti. Il problema, però, è che questi sono stati scritti dallo stesso account della showgirl. In molti hanno pensato che la donna avesse dimenticato di cambiare il profilo, però, in realtà le cose sembrano stare in modo totalmente diverso. È stato lodia fare chiarezza sulla situazione. Potrebbe interessarti: Isola dei Famosi, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntataDelsi fa i complimenti da sola? Il caso ...

