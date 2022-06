Pinocchio and Friends protagonisti allo Zoomarine di Roma (Di giovedì 9 giugno 2022) Dal 10 giugno ci sarà la possibilità di donare i proprio giocattoli non più utilizzati ad associazioni che aiutano le famiglie in difficoltà Roma – Un burattino un pò magico, tanti pasticci ma un cuore generoso. C’era una volta Pinocchio, l’amatissimo personaggio creato dalla fervida fantasia dello scrittore Carlo Collodi. Un personaggio immaginario che, di generazione in generazione, ha conquistato il cuore di tutti con le avventure di un burattino speciale. Una fiaba eterna che ha fatto il giro del mondo. E proprio a questo successo internazionale è dedicata la nuova serie tv firmata Rainbow, il celebre studio di animazione italiano che ha dato vita a “Pinocchio and Friends”, in onda su Rai YoYo dal 2021. Questo bellissimo progetto, ispirato al Romanzo originale del 1883 ma riletto in chiave moderna ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 9 giugno 2022) Dal 10 giugno ci sarà la possibilità di donare i proprio giocattoli non più utilizzati ad associazioni che aiutano le famiglie in difficoltà– Un burattino un pò magico, tanti pasticci ma un cuore generoso. C’era una volta, l’amatissimo personaggio creato dalla fervida fantasia dello scrittore Carlo Collodi. Un personaggio immaginario che, di generazione in generazione, ha conquistato il cuore di tutti con le avventure di un burattino speciale. Una fiaba eterna che ha fatto il giro del mondo. E proprio a questo successo internazionale è dedicata la nuova serie tv firmata Rainbow, il celebre studio di animazione italiano che ha dato vita a “and”, in onda su Rai YoYo dal 2021. Questo bellissimo progetto, ispirato alnzo originale del 1883 ma riletto in chiave moderna ...

Advertising

Lopinionista : Pinocchio and Friends protagonisti allo Zoomarine di Roma - Belinda_and_cat : RT @danhill2011: Pinocchio Biden. - ilmetropolitan : La #solidarietà passa per “Pinocchio and Friends” e il #giocattolosospeso a #Zoomarine - Agenpress : La solidarietà passa per 'Pinocchio' and Friends' e il giocattolo sospeso a Zoomarine - kolodziejmark : @JJCarafano Pelosi and Pinocchio Schiff!!! -