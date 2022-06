Pierdomenico (Penny Italia): 'Lotta a spreco cibo con Too Good To Go' (Di giovedì 9 giugno 2022) Milano, 9 giu. (Adnkronos) - “La collaborazione con Too Good To Go in materia di spreco alimentare pone l'accento sul concetto di sostenibilità alimentare, che significa Lotta allo spreco di cibo, risparmio sulla spesa e tutela dell'ambiente. Il processo che porta al raggiungimento degli obiettivi fissati dal protocollo passa attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti della filiera di riferimento, ognuno dei quali deve fare la propria parte per arrivare a risultati soddisfacenti nel tempo. Dai fornitori, ai dipendenti dei singoli punti vendita fino ai consumatori, ciascuno può svolgere un ruolo importante in questo ambito e contribuire al contrasto dello spreco alimentare”. Così Nicola Pierdomenico, Ceo di Penny Italia, commenta ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022) Milano, 9 giu. (Adnkronos) - “La collaborazione con TooTo Go in materia dialimentare pone l'accento sul concetto di sostenibilità alimentare, che significaallodi, risparmio sulla spesa e tutela dell'ambiente. Il processo che porta al raggiungimento degli obiettivi fissati dal protocollo passa attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti della filiera di riferimento, ognuno dei quali deve fare la propria parte per arrivare a risultati soddisfacenti nel tempo. Dai fornitori, ai dipendenti dei singoli punti vendita fino ai consumatori, ciascuno può svolgere un ruolo importante in questo ambito e contribuire al contrasto delloalimentare”. Così Nicola, Ceo di, commenta ...

