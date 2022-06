“Perché al governo ci sono due ministri accusati di stupro?”: il video della giovane che incalza Macron (Di giovedì 9 giugno 2022) “L’obiettivo principale del suo mandato quinquennale è l’uguaglianza delle donne e la protezione delle donne vittime di abusi e di violenza. Nel frattempo, lei mette a capo dello Stato uomini accusati di stupro e violenza sulle donne, Perché?”. Così una giovane donna ha sfidato il presidente francese Emmanuel Macron durante una visita a Gaillac, nel Tarn, riferendosi alle accuse contro il ministro dell’Interno, Ge’rald Darmanin, e il nuovo ministro della Solidarietà, Damien Abad. Alla ragazza Macron risponde: “No, ma ero lì a parlarne. Ne stavo già parlando, Perché io sono un sostenitore della libertà di parola. Ho sostenuto questo problema e continuerò a sostenerlo e proteggerlo”. L'articolo proviene da Il Fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022) “L’obiettivo principale del suo mandato quinquennale è l’uguaglianza delle donne e la protezione delle donne vittime di abusi e di violenza. Nel frattempo, lei mette a capo dello Stato uominidie violenza sulle donne,?”. Così unadonna ha sfidato il presidente francese Emmanueldurante una visita a Gaillac, nel Tarn, riferendosi alle accuse contro il ministro dell’Interno, Ge’rald Darmanin, e il nuovo ministroSolidarietà, Damien Abad. Alla ragazzarisponde: “No, ma ero lì a parlarne. Ne stavo già parlando,ioun sostenitorelibertà di parola. Ho sostenuto questo problema e continuerò a sostenerlo e proteggerlo”. L'articolo proviene da Il Fatto ...

Advertising

borghi_claudio : MA... MA... MA.... Quindi la BCE ha gli 'strumenti anti spread' ?? Chissà perché allora non li hanno usati quando c'… - gparagone : La soglia degli #Over50 è stata messa perché il Governo sa benissimo che chi esce a quell’età dal mercato del… - petergomezblog : Il rabbino capo di Mosca scappa in Israele insieme alla moglie: “Subiva pressioni perché contrario alla guerra”… - VeronicaChiara5 : RT @EntropicBazaar: Le muore il marito dopo il siero AZ, chiede al governo perché non può rifarsi su AZ chiedendo chiarimenti sul prodotto.… - Ewavolpones84 : RT @borghi_claudio: MA... MA... MA.... Quindi la BCE ha gli 'strumenti anti spread' ?? Chissà perché allora non li hanno usati quando c'era… -