Peracchi | “La direttiva Europea sul salario minimo? Ottima notizia”

(Di giovedì 9 giugno 2022) Bergamo. “Un passo in avanti nella direzione della costruzione di un’Europa che ha a cuore la giustizia sociale e il lavoro, ed accelera, dopo le decisioni comuni per affrontare la pandemia e rimarginarne le conseguenze socio economiche, sulla strada della costruzione di una casa democratica comune. L’obiettivo di dare dignità ai lavoratori del continente e di evitare che chi lavora si possa trovare in condizioni di povertà è stato declinato lasciando la libertà ai paesi dell’Unione di poter scegliere tra due opzioni: unper legge o una estensione delle coperture dei contratti nazionali in misura non inferiore all’ottanta per cento” commenta Gianni, segretario Cgil Bergamo. “I paesi dell’Unione in cui non è previsto ilsono il nostro, insieme a Svezia, Austria, ...