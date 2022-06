Per Irene Grandi matrimonio già finito dopo 4 anni (Di giovedì 9 giugno 2022) In una lunga intervista al Corriere della sera, Irene Grandi si racconta. Parla della sua musica ma anche della sua vita privata e rivela che, il suo matrimonio, è già finito. Nel luglio del 2018, la cantante aveva sposato il suo compagno, oggi di quella unione, non resta che un ricordo. All’epoca, circolarono poche foto della celebrazione. Tra le altre, quella che abbiamo usato per questo articolo, che mostra Irene Grandi con il suo abito da sposa: aveva scelto un abito grigio perla; nello scatto, la vediamo mano nella mano al suo Lorenzo Doni, avvocato, anche lui toscano, e appassionato di golf. I due si sono sposati – al tramonto del 2 luglio – in Sardegna, nella chiesetta di San Pietro a Narbolia, in provincia di Oristano, meta delle loro vacanze insieme. La pandemia ha cambiato ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 9 giugno 2022) In una lunga intervista al Corriere della sera,si racconta. Parla della sua musica ma anche della sua vita privata e rivela che, il suo, è già. Nel luglio del 2018, la cantante aveva sposato il suo compagno, oggi di quella unione, non resta che un ricordo. All’epoca, circolarono poche foto della celebrazione. Tra le altre, quella che abbiamo usato per questo articolo, che mostracon il suo abito da sposa: aveva scelto un abito grigio perla; nello scatto, la vediamo mano nella mano al suo Lorenzo Doni, avvocato, anche lui toscano, e appassionato di golf. I due si sono sposati – al tramonto del 2 luglio – in Sardegna, nella chiesetta di San Pietro a Narbolia, in provincia di Oristano, meta delle loro vacanze insieme. La pandemia ha cambiato ...

