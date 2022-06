Pentathlon, World Cup Ankara 2022: Francesca Tognetti centra l’accesso alla finale (Di giovedì 9 giugno 2022) Sarà Francesca Tognetti (Carabinieri) a disputare la finale della gara femminile per l’Italia nella quarta tappa della World Cup 2022 di Pentathlon moderno in corso di svolgimento ad Ankara, in Turchia. La finale è in programma sabato 11 giugno, a partire dalle ore 9.10 italiane. L’azzurra torna in finale dopo quanto fatto ad Albena e lo fa grazie al secondo posto nella semifinale B odierna conclusa con 1068 punti, alle spalle della britannica Kate French (1074) ma davanti alla turca Ilke Ozyuksel (1067). Niente da fare, invece, per Aurora Tognetti (Carabinieri), che conclude al decimo posto con 1059 punti, prima delle escluse. Non riescono a raggiungere la finale ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 giugno 2022) Sarà(Carabinieri) a disputare ladella gara femminile per l’Italia nella quarta tappa dellaCupdimoderno in corso di svolgimento ad, in Turchia. Laè in programma sabato 11 giugno, a partire dalle ore 9.10 italiane. L’azzurra torna indopo quanto fatto ad Albena e lo fa grazie al secondo posto nella semiB odierna conclusa con 1068 punti, alle spalle della britannica Kate French (1074) ma davantiturca Ilke Ozyuksel (1067). Niente da fare, invece, per Aurora(Carabinieri), che conclude al decimo posto con 1059 punti, prima delle escluse. Non riescono a raggiungere la...

