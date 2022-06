Pellegrini, super offerta del Newcastle: la Roma non ne parla nemmeno (Di giovedì 9 giugno 2022) Roma - Tutti i più grandi club europei su Pellegrini . Il capitano della Roma , sempre più al centro del progetto dei Friedkin , in pochi giorni è passato dal trionfo di Tirana alla notte di Cesena , ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 9 giugno 2022)- Tutti i più grandi club europei su. Il capitano della, sempre più al centro del progetto dei Friedkin , in pochi giorni è passato dal trionfo di Tirana alla notte di Cesena , ...

