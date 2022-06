Pellegrini, il futuro è giallorosso: rifiutati 60 milioni dal Newcastle, ora è pronta la maglia numero 10 (Di giovedì 9 giugno 2022) Come riporta il Corriere dello Sport, Lorenzo Pellegrini è destinato a diventare un vero e proprio simbolo della Roma. Il capitano giallorosso, dopo aver alzato al cielo la Conference League, è... Leggi su ilpallonegonfiato (Di giovedì 9 giugno 2022) Come riporta il Corriere dello Sport, Lorenzoè destinato a diventare un vero e proprio simbolo della Roma. Il capitano, dopo aver alzato al cielo la Conference League, è...

Advertising

davideroberti_ : RT @Pall_Gonfiato: #Pellegrini, il futuro è giallorosso: rifiutati 60 milioni dal #Newcastle, ora è pronta la maglia numero #10 di #Totti h… - Pall_Gonfiato : #Pellegrini, il futuro è giallorosso: rifiutati 60 milioni dal #Newcastle, ora è pronta la maglia numero #10 di… - Salsidus : Nella conferenza dove investì #Pellegrini come futuro protagonista della Roma, #Totti disse: ' Vedere dei giocator… - ivan_pellegrini : RT @Opyn_eu: La banca svizzera Ubs ha preso in esame la comunità #Lgbtq+ ?? per disegnarne i diversi bisogni. La mancanza di leggi adeguate… - mar_aie : La 10 era già pesantissima quando la indossava #Totti, basta studiare un po' di storia per saperlo. Perché Lorenzo… -