Pd | Battaglia | urgente fare punto per accessibilità metropolitana

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 9 giugno 2022) Roma – “Dopo l’ennesima disavventura di un cittadino con disabilità, rimasto ‘intrappolato’ alla fermata della metro A Subaugusta per indisponibilità dei mezzi di superamento delle barriere architettoniche, credo siaun momento di confronto sul tema.” “La fermata di Subaugusta non è infatti l’unica a presentare queste problematiche. Nello scusarci per un disservizio che non allinea Roma all’altezza del suo ruolo di Capitale d’Italia e che si somma ad una serie inenarrabile di anni di incuria soprattutto in questo settore, siamo certi – anche per la sensibilita’ dimostrata dall’assessorato competente in sede di approvazione di Pums in cui è stato recepito l’ordine del giorno che chiede un impegno massimo per garantire una mobilità accessibile alle persone con disabilità – che sarà presto convocata una riunione sul tema peril ...