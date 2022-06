Partite le riprese di Yellowstone 5, Kelly Reilly anticipa nuove dinamiche e paragona i Dutton alla mafia (Di giovedì 9 giugno 2022) Yellowstone 5, con ben 14 episodi in luogo dei classici 10, sarà distribuita in due parti: le riprese sono Partite nel mese di maggio e il primo dei due volumi della quinta stagione è atteso già entro l’autunno negli Stati Uniti, su Paramount+ (in Italia su Sky Atlantic). Yellowstone 5 ripartirà dalle conseguenze del finale scioccante, da record di ascolti, della quarta stagione. E vedrà certamente protagonista Beth Dutton, sempre più spregiudicata nel proteggere gli affari di famiglia e nel rincorrere la propria felicità. L’attrice di Yellowstone 5 Kelly Reilly ha fornito qualche piccola anticipazione sui nuovi episodi a TvInsider.com, che l’ha contattata in una pausa dalle riprese. La sua Beth ora ha più potere ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 9 giugno 2022)5, con ben 14 episodi in luogo dei classici 10, sarà distribuita in due parti: lesononel mese di maggio e il primo dei due volumi della quinta stagione è atteso già entro l’autunno negli Stati Uniti, su Paramount+ (in Italia su Sky Atlantic).5 ripartirà dalle conseguenze del finale scioccante, da record di ascolti, della quarta stagione. E vedrà certamente protagonista Beth, sempre più spregiudicata nel proteggere gli affari di famiglia e nel rincorrere la propria felicità. L’attrice diha fornito qualche piccolazione sui nuovi episodi a TvInsider.com, che l’ha contattata in una pausa dalle. La sua Beth ora ha più potere ...

