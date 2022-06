Parlamento Europeo approva lo stop alle vendite di auto benzina e diesel dal 2035 (Di giovedì 9 giugno 2022) Una svolta che potremmo senza remore definire ”epocale” per il nostro millennio, una decisione che ha il sapore di una promessa davvero concreta per la transizione ecologica e l’abbattimento delle attuali soglie di inquinamento che ci costringono, ogni giorno, a fare i conti con il nostro futuro e, soprattutto, con quello delle nuove generazioni. Il ”si” del Parlamento Europeo contro il motore termico Il voto del Parlamento Europeo è chiaro e inequivocabile: un secco sì per mettere al bando la vendita di auto nuove munite di motore termico a partire dal 2035, ibride incluse. A partire da quella data, dunque, sarà possibile vendere solo auto a zero emissioni allo scarico, ovvero ad alimentazione 100% elettrica. A favore del provvedimento hanno votato 339 legislatori, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 9 giugno 2022) Una svolta che potremmo senza remore definire ”epocale” per il nostro millennio, una decisione che ha il sapore di una promessa davvero concreta per la transizione ecologica e l’abbattimento delle attuali soglie di inquinamento che ci costringono, ogni giorno, a fare i conti con il nostro futuro e, soprattutto, con quello delle nuove generazioni. Il ”si” delcontro il motore termico Il voto delè chiaro e inequivocabile: un secco sì per mettere al bando la vendita dinuove munite di motore termico a partire dal, ibride incluse. A partire da quella data, dunque, sarà possibile vendere soloa zero emissioni allo scarico, ovvero ad alimentazione 100% elettrica. A favore del provvedimento hanno votato 339 legislatori, ...

